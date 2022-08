Death Stranding su PC Game Pass includerà anche alcuni DLC

A poche ore dalla conferma dell'arrivo imminente di Death Stranding su PC Game Pass, Microsoft ha annunciato anche che la versione del titolo Kojima Productions per l'app Xbox godrà di alcune ricompense extra che gli utenti potranno riscattare in maniera gratuita.

Ci riferiamo ad un pacchetto di oggetti che in origine era dedicato esclusivamente a coloro i quali effettuavano il pre-order del gioco su PC o PlayStation 5. Chiunque scaricherà quindi DeeathStranding tramite l'applicazione Xbox per Windows 10 e Windows 11 avrà diritto ai seguenti bonus:

Colorazione alternativa per gli occhiali da sole “Ludens Mask”

Versione oro e argento della Power Skeleton

Versione oro e argento della All-Terrain Skeleton

Versione oro e argento della Armor Plate

Va precisato che questi bonus saranno disponibili per tutti, ma non sarà possibile equipaggiarli sin dall'inizio dell'avventura: per poterli utilizzare nel gioco sarà obbligatorio quindi proseguire nella trama.

Vi ricordiamo che sarà possibile scaricare Death Stranding grazie ad un abbonamento attivo a Xbox Game Pass Ultimate o PC Game Pass a partire dal prossimo 23 agosto 2022. Avete già letto la nostra recensione di Death Stranding Director's Cut in versione PC?