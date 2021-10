Death Stranding Director's Cut anche su PC? Spuntano interessanti avvistamenti

Vige ancora assoluto riserbo sulla natura del prossimo gioco di Hideo Kojima, mentre è ormai ultimato il processo di pubblicazione di Death Stranding: Director's Cut su PlayStation 5.

Al momento disponibile in esclusiva su console Sony di nuova generazione, la riedizione rivista e ampliata dell'epopea di Sam Porter Bridges non vede per ora in programma alcun esordio su PC. Nonostante ciò, non mancano ipotesi che vorrebbero Death Stranding: Director's Cut pronto a presentarsi anche nel catalogo di Steam.

A suggerirlo, sono in particolare alcuni avvistamenti realizzati dalla community di appassionati. Consultando il portale SteamDB, sostengono gli utenti Reddit, è infatti possibile notare come Kojima Productions abbia provveduto ad avviare analisi per un update interno per Death Stranding lo scorso 1 settembre 2021. Da allora, tuttavia, non è ancora stato pubblicata nel gioco alcuna novità. Oggi stesso, mercoledì 13 ottobre, SteamDB segnala un ulteriore aggiornamento in merito, mentre nessun update è stato reso disponibile per il pubblico.



Sulla base di queste osservazioni, hanno trovato diffusione ipotesi di un futuro arrivo della Death Stranding: Director's Cut anche su PC. Quest'ultima era risultata citata anche nel grande leak che aveva convolto GeForce Now a settembre. Tuttavia, ricordiamo che NVIDIA aveva smentito che i titoli trapelati fossero effettivamente in sviluppo.