Death Stranding Director's Cut per PS5 pesa ben 70GB, preload dal 17 settembre

Mancano ancora diversi mesi al lancio di Death Stranding Director's Cut per PS5, fissato per il 24 settembre 2021, ma grazie a PlayStation Game Size, che tiene traccia di tutti i movimenti effettuati nel database del PlayStation Store, abbiamo già scoperto alcuni dettagli circa le dimensioni e il preload del gioco.

Innanzitutto, abbiamo appreso che Death Stranding Director's Cut pesa 68,6 GB, un dato che tuttavia non tiene conto dell'eventuale day-one patch che potrebbe essere pubblicata in concomitanza con l'uscita del gioco su PlayStation 5. Il "trattamento Director's Cut" ha fatto lievitare notevolmente le dimensioni dell'ultima opera di Kojima, che su PlayStation 4 pesava all'incirca 50 GB. Tra le numerose aggiunte preparate da Kojima Productions, figurano nuove missioni e aree da esplorare, oltre ad armi, equipaggiamenti, veicoli, opportunità di gameplay e funzionalità online del tutto inedite e sviluppate da zero. Presenti anche alcuni contenuti aggiuntivi al momento esclusivi dell'edizione PC, come i contenuti ispirati a Cyberpunk 2077 e Half-Life.

I giocatori che preordineranno Death Stranding nelle edizioni Standard e Digital Deluxe avranno inoltre l'opportunità di precaricare i dati del gioco e arrivare prontissimi al lancio: il preload verrà attivato il 17 settembre 2021, ossia una settimana esatta prima della pubblicazione del 24 settembre. In calce potete anche ammirare l'icona del titolo che apparirà nella dashboard della vostra PlayStation 5.