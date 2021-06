Death Stranding: la Director's Cut per PS5 avrà contenuti inediti?

Death Stranding Director's Cut è divenuto realtà. Il Kick-Off Show del Summer Game Fest ha visto l'intervento di Hideo Kojima che, dopo una conversazione con il presentatore Geoff Keighley ha mostrato al mondo un coinvolgente trailer della nuova versione del gioco in arrivo prossimamente su PlayStation 5.

Il filmato ha visto in azione il protagonista Sam Porter Bridges, interpretato da Norman Reedus, che sembra pronto ad infiltrarsi in un nuovo scenario, con tanto di omaggi a Metal Gear Solid per rendere il tutto ancora più interessante. A giudicare dal trailer viene quindi spontaneo chiedersi se Death Stranding Director's Cut avrà contenuti inediti rispetto alla versione originale.

Durante la presentazione non sono stati forniti particolari dettagli in merito, tuttavia rumors degli scorsi mesi non solo ne davano per certa l'esistenza, ma anche che l'espansione PS5 di Death Stranding sarebbe stata ricca di nuovi contenuti legati anche alla storia. Così ha rivelato il leaker Navtra, suggerendo a chi ancora non ha sperimentato il titolo firmato Kojima Productions di aspettare ancora un po'. Sempre secondo lo stesso insider, l'edizione estesa di Death Stranding per PS5 sarebbe già pronta, dunque non è da escludere un'uscita a breve per la Director's Cut. Anche lo stesso Keighley, dopo che Death Stranding Director's Cut è divenuto realtà, dal palco del Summer Game Fest ha rivelato che novità sull'uscita sarebbero arrivate "entro poche settimane".

Ricordiamo infine che Kojima sarà tra gli ospiti del Tribeca Games Spotlight: che già stasera alle 20 italiane arrivino novità su uscita e contenuti inediti?