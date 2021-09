Death Stranding Director's Cut per PS5: come sbloccare il Poligono di Tiro

L'edizione rivista e aggiornata di Death Stranding porta con sé diverse novità, tra cui un Poligono di Tiro del tutto simile alle storiche VR Missions di Metal Gear Solid, nel quale mettervi alla prova competendo in una classifica online. Se non sapete come accedere subito a questo nuovo contenuto, scopriteli nella nostra guida.

Come sbloccare il poligono di tiro

Per accedere all’area dedicata al test del vostro arsenale, dovrete prima di tutto arrivare al Capitolo 2: Amelie. Una volta giunti in questa fase della storia, che non vi richiederà più di qualche ora, proseguite nelle consegne fino a giungere a Capitol Knot City, dove Die-Hardman proporrà a Sam di sfruttare il Poligono di tiro aggiungendo l'ordine numero 14. Portate a termine la missione e sbloccherete la modalità. Questo spazio sarà utile per godere dell’anima action di Death Stranding con numerose prove basate su stealth, combattimento e caccia alle BT. Una volta rese disponibili, potete accedere alle nuove sfide attraverso una qualsiasi Stanza Privata: aprite il menu e selezionate Vai al poligono di tiro.

