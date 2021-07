Death Stranding Director's Cut su PS5: confermato un nuovo livello di difficoltà

Tra i moltissimi nuovi contenuti della Death Stranding: Director's Cut, il team di Kojima Productions ha provveduto ad introdurre sia elementi tecnici, sia dinamiche di gameplay e contenuti inediti di carattere narrativo.

Se sulla natura di questi ultimi, il team di sviluppo ha per ora preferito conservare un alone di mistero, sono invece stati presentati molteplici dettagli sui restanti aspetti del rifacimento. Su PlayStation 5, l'epopea di Sam Porter Bridges potrà contare, tra gli altri, su supporto a feedback aptico e grilletti adattivi del DualSense, Audio 3D e due modalità di fruizione caratterizzate da un diverso rapporto tra risoluzione e framerate.

A veicoli, armi e attrezzature aggiuntive - inclusi i speciali contenuti a tema Half Life e Cyberpunk 2077, già disponibili su PC -, si aggiungeranno anche nuove battaglie e un sistema di combattimento corpo a corpo migliorato. Per andare incontro alle richieste dei giocatori più esigenti, inoltre, Kojima Productions ha deciso di introdurre un livello di difficoltà aggiuntivo. A confermarlo, è lo stesso Hideo Kojima, che tramite il Tweet disponibile in calce conferma la presenza di un'opzione di gioco "Molto Difficile". I Sam Porter Bridges in cerca di un maggior livello di sfida negli USA devastati dal Death Stranding potranno così trovare una nuova ragione per imbracciare le armi.



Ricordiamo che la riedizione uscirà il 24 settembre 2021 e che sono già stati confermati tutti i dettagli su prezzo e upgrade da PS4 a PS5 per Death Stranding: Director's Cut.