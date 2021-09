Death Stranding Director's Cut PS5: quanto dura il gioco di Hideo Kojima?

Death Stranding è un gioco particolarmente esteso, disponibile su PS4, PS5 e PC e che vi immerge in un mondo in cui viaggerete per ore per ore, portando a termine consegne nel tentativo di riconnettere gli Stati Uniti e salvare l'umanità. Per arrivare ai titoli di coda avrete perciò bisogno di diverso tempo, ma quanto dura esattamente l'opera di Hideo Kojima?

Death Stranding quanto dura?

Quanto dura Death Stranding? Sappiamo che per completare la storia principale dello "strand-game" ci vogliono circa 40 ore complessive. Circa 58 ore sono invece quelle utili per completare le attività secondarie e gli extra, come ad esempio la raccolta di collezionabili (a tal proposito eccovi una guida per trovare tutti i chip in Death Stranding). Infine, per gli amanti del completismo, sono necessarie 112 ore per finire il gioco nella sua totalità, con l'ottenimento di tutti i trofei. Una durata notevole, con Death Stranding che si conferma un gioco certamente vasto e longevo, discorso valido ancora di più per la Director's Cut che include una serie di contenuti aggiuntivi.

