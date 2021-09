Death Stranding Director's Cut PS5: Hideo Kojima ha finito di montare il trailer di lancio

Hideo Kojima ha annunciato sui social di aver terminato di montare il Final Trailer di Death Stranding Director's Cut, ovvero il video finale che precede il lancio del gioco e che presumibilmente verrà distribuito come Launch Trailer.

Purtroppo il producer giapponese non ha voluto dire altro, limitandosi a dichiarare di aver consegnato il video montato e finito, probabilmente verrà reso pubblico a metà della prossima settimana ma le date non dipendono da Hideo Kojima bensì dal publisher che sta gestendo interamente la campagna marketing.

Alla Gamescom Hideo Kojima ha svelato tutte le novità di Death Stranding Director's Cut per PS5, oltre a varie migliorie tecniche la riedizione per PS5 godrà anche di una serie di contenuti aggiuntivi e cambiamenti al gameplay. La notizia più interessante degli ultimi giorni riguarda però probabilmente l'esistenza di Death Stranding 2 confermata da Norman Reedus, l'attore ha infatti rivelato che Hideo Kojima e Sony sono in trattativa avanzata per produrre un sequel del gioco e a quanto pare gli accordi sarebbero in via di finalizzazione.

Si tratta però solamente di un rumor e non ci sono ancora conferme da parte dei diretti interessati, certo è che Reedus essendo coinvolto nel progetto è comunque una voce attendibile da non sottovalutare per quanto riguarda il futuro di Death Stranding.