Death Stranding Director's Cut su PS5: gli sviluppatori regalano avatar e wallpaper

Per celebrare l'aggiunta di Death Stranding Director's Cut al catalogo del nuovo PlayStation Plus, il team di sviluppo ha deciso di distribuire gratuitamente una serie di ricompense legate al gioco.

Nello specifico, i giocatori di Death Stranding Director's Cut su PlayStation 5 possono ricevere senza costi aggiuntivi un avatar per la personalizzazione del profilo sul PlayStation Network ed un set composto da due wallpaper: uno adatto agli schermi classici (16:9) ed uno per i dispositivi mobile. Ottenere questi oggetti è davvero semplice: basta infatti portare a termine la modalità storia del gioco Kojima Produtcions e, come già accaduto in passato con altri prodotti, si riceverà un messaggio contenente il codice per riscattare l'avatar e un link per il download delle due immagini. L'iniziativa dovrebbe essere retroattiva e chiunque abbia già completato il gioco dovrebbe ricevere a breve le istruzioni per accedere ai contenuti gratuiti.

Prima di lasciarvi all'immagine che mostra le ricompense, vi ricordiamo che sulle nostre pagine potete trovare un'attenta analisi della versione PC di Death Stranding Director's Cut.