Death Stranding Director's Cut è realtà: il trailer per PS5 dall'E3 2021!

Le prime indiscrezioni su di una Director's Cut di Death Stranding per PS5 si erano diffuse già nel gennaio di quest'anno, con diverse fonti che ne avevano suggerito l'annuncio già in occasione del PlayStation State of Play primaverile.

Invece Hideo Kojima e Kojima Productions hanno deciso di far attendere il pubblico più a lungo, conservando la sorpresa per l'evento di apertura dell'E3 2021. Tra i primi annunci del Summer Game Fest Kickoff Live arriva infatti proprio il reveal trailer di Death Stranding Director's Cut, che potete visionare in apertura a questa news.



Il breve filmato conferma l'arrivo del titolo su PlayStation 5, con il giocatore pronto a tornare a vestire i panni di Sam Porter Bridges. Il filmato propone una location inedita per il titolo, con l'alter ego di Norman Reedus che sembra pronto ad addentrarsi furtivamente in una nuova location. Il trailer non ha risparmiato vibrazioni à la Metal Gear Solid, tramite un simpatico omaggio che non vogliamo anticiparvi: buona visione!

Manca al momento una data di lancio precisa per Death Stranding Director's Cut, il cui reveal trailer conferma semplicemente un "presto in arrivo". Dal palco della Summer Game Fest, Geoff Keighley ha però garantito che novità in merito arriveranno "entro poche settimane": non resta dunque che attendere! I rumor di marzo indicavano Death Stranding Director's Cut come ormai pronta: sarà vero?