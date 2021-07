Death Stranding Director's Cut allo State of Play? Kojima stuzzica la community

A poche ore dalla trasmissione dell'evento, si continua a ipotizzare quelli che potrebbero essere i giochi presenti al PlayStation State of Play di quest'oggi, giovedì 8 luglio.

Tra i candidati, figura anche Death's Stranding: Director's Cut, riedizione per PlayStation 5 della prima produzione dell'indipendente Kojima Productions. In occasione dell'annuncio all'E3 2021, Hideo Kojima aveva infatti promesso nuove informazioni entro "poche settimane", circostanza che rende ragionevole ipotizzare la presenza del gioco al nuovo evento Sony.

A stuzzicare la curiosità degli appassionati ci pensa del resto anche lo stesso autore giapponese, che dalle pagine del suo account Twitter ufficiale condivide un intrigante messaggio. Tramite il cinguettio disponibile in calce a questa news, si apprende nello specifico di una nuova e lunga chiacchierata tra Hideo Kojima e Nicolas Winding Refn, interprete di Heartman in Death Stranding. La giornata odierna ha visto il game director e il regista danese impegnati in una conversazione protrattasi per oltre un'ora e mezza. Una circostanza verificatasi anche alla vigilia del reveal della Director's Cut all'E3 2021: che il titolo sia pronto a presenziare allo State of Play?



Con ottimismo, dopo l'avvistamento di Death Stranding: Director's Cut nel database ESRB si potrebbe persino ipotizzare l'annuncio della data di uscita. Per saperne di più, non resta che attendere qualche ora: vi ricordiamo che la Redazione seguirà l'evento Sony in diretta sul Canale Twitch di Everyeye, a partire dalle ore 22:00.