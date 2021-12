Death Stranding Director's Cut in super offerta con le promozioni di Natale di Amazon

Con le promozioni di Natale di Amazon abbiamo scovato un'offerta molto interessante per i possessori di PS5: Death Stranding Director’s Cut è in offerta a soli 29,98 euro, con lo sconto del 41% dal prezzo di listino di 50,99 euro.

Supera le difficoltà nei panni di Sam Bridges in questa esperienza definitiva di Death Stranding, con un sistema di combattimento avanzato, ulteriori azioni dei personaggi e un sistema di classifica competitivo per speciali sfide. Vivi una trama estesa attraverso nuove missioni in un'area ampliata, utilizza armi e veicoli aggiuntivi, affronta nuovi tipi di nemici ed esplora nuovi luoghi come il poligono di tiro e il circuito, con missioni e minigiochi extra.‎

Il gioco presenta molte aggiunte e migliorie rispetto alla versione uscita originariamente su PS4, come una risoluzione migliore capace di spingersi fino ai 4k a 60 fps, un supporto al DualSense totale con feedback aptico e grilletti adattivi, nuove modalità di combattimento, nuovi equipaggiamenti, è stato aggiunto il poligono di tiro per provare le armi, un nuovo automezzo "Roadster", la modalità circuiti, nuove strutture da costruire, una nuova location "La fabbrica abbandonata" con nuove missioni, l'aggiunta del robot da viaggio, nuove opzioni di personalizzazione e, una volta terminato il gioco, sarà possibile rigiocare le boss fight.