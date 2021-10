Death Stranding Director's Cut: torna Play4Share, il concorso per fotografi virtuali

Dopo aver proposto l'iniziativa in occasione dell'arrivo di Ratchet & Clank Rift Apart, Sony lancia nuovamente Play4Share, questa volta dedicato a Death Stranding Director's Cut. In questo modo, i giocatori che si immergeranno nel mondo Sci-Fi di Hideo Kojima potranno fare sfoggio delle proprie abilità da fotografi virtuali.

Se siete interessati a partecipare, sappiate che vi basterà catturare i vostri screenshot con i tasti Share o Crea ed in seguito inviare i file su Instagram utilizzando l'hashtag #Play4Share. Per quanto non sia strettamente necessario, è caldamente consigliato sfruttare gli strumenti messi a disposizione dalla modalità Foto del gioco di Kojima Productions, in modo da aggiungere filtri e ritoccare i più svariati elementi dell'immagine che andrete ad immortalare. L'iniziativa sarà valida fino al 7 novembre, dopodiché verranno passati in rassegna gli scatti fotografici e scelte le migliori proposte.

Raggiungendo le pagine del PlayStation Blog potete intanto dare un'occhiata ai vincitori della scorsa edizione dell'iniziativa incentrata su un altro titolo che dal punto di vista visivo ha offerto molti spunti ai videogiocatori, Ratchet & Clank Rift Apart di Insomniac Games.

Approfittiamo dell'occasione per rimandarvi alla nostra Recensione di Death Stranding Director's Cut, con cui potrete approfondire tutti i dettagli sulla versione definitiva dello strand game di Hideo Kojima.