Death Stranding Director's Cut: trailer, gameplay su PS5 e nuovi dettagli alla Gamescom?

Geoff Keighley ha annunciato data e ora della cerimonia di apertura della Gamescom 2021: la Gamescom Opening Night Live si terrà il 25 agosto e come sappiamo dove c'è Keighley (spesso) c'è anche Hideo Kojima.

Il Tweet di annuncio dell'evento è stato condiviso sui social sia da Ayako (assistente personale di Hideo Kojima) che da Jay Boor, Head of Publishing di Kojima Productions... un segno della presenza di Death Stranding Director's Cut? E' possibile, del resto alla Gamescom 2019 Hideo Kojima ha mostrato tre diversi video di Death Stranding, non è escluso quindi che la Opening Night Live Gamescom 2021 possa essere il palcoscenico ideale per presentare al pubblico le novità di questa riedizione.

A metà luglio lo stesso Hideo Kojima ha dichiarato di aver dato una forma al trailer di lancio di Death Stranding Director's Cut: "ho quasi completato il montaggio del trailer di lancio di Death Stranding Director's Cut. Non ho trovato il tempo di sedermi alla scrivania per iniziare l'editing, la maggior parte del montaggio l'ho fatto nella mia testa, ma sono riuscito a dargli una forma."

Death Stranding Director's Cut arriva il 24 settembre su PS4 e PS5, il preload sarà disponibile dal 17 settembre, la versione per PlayStation 5 peserà circa 70 GB, al netto di eventuali day one patch.