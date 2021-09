Death Stranding Director's Cut, trailer di lancio: cambiano data e orario di pubblicazione

Cambio in corsa per la data di pubblicazione del trailer di lancio di Death Stranding: Director's Cut, originariamente attesa per le ore 9:00 di mercoledì 8 settembre.

Tramite un post diffuso dal suo account Instagram ufficiale, Hideo Kojima ha infatti comunicato una lieve modifica al calendario. Come potete verificare direttamente in calce a questa news, il nuovo teaser rende infatti noto che l'ultimo trailer di Death Stranding: Director's Cut sarà diffuso in una data e orario differenti da quanto comunicato in precedenza.



L'appuntamento è ora fissato per il prossimo giovedì 9 settembre, alle ore 10:00 del fuso orario italiano. Si tratta dunque di un lieve posticipo per l'esordio del filmato, che è stato realizzato e montato dallo stesso Hideo Kojima nel corso delle ultime settimane. Il debutto del trailer di lancio precederà di diversi giorni l'esordio della versione PlayStation 5 di Death Stranding, con il Day One della Director's Cut fissato per la giornata del 24 settembre 2021.



In attesa di poter scoprire tutti i dettagli sui nuovi contenuti previsti dalla riedizione del titolo di Kojima Productions, non mancano all'appello alcuni rumor interessanti. Di recente, infatti, sono emerse indiscrezioni su di un possibile sequel dell'epopea di Sam Porter Bridges, scatenate ad alcune dichiarazioni su Death Stranding 2 condivise da Norman Reedus.