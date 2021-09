Death Stranding Director's Cut per PS5: il trailer di lancio sulle note di Goliath

Come promesso, Hideo Kojima ha terminato il trailer di lancio di Death Stranding: Director's Cut giusto in tempo per una pubblicazione mattutina, a diverse settimane di distanza dal debutto dell'esclusiva PlayStation 5.

Disponibile direttamente in apertura a questa news, il filmato è stato registrato in modalità Widescreen sulla nuova console di casa Sony. Per accompagnarne l'incedere, l'autore di Metal Gear Solid ha scelto il suggestivo brano Goliath, di Woodkid. Il trailer non risparmia dettagli su ambientazioni, boss fight, personaggi e trama, con una durata complessiva che supera i quattro minuti. Principali protagoniste del filmato sono ad ogni modo sequenze tratte dal gioco originale, mentre le aggiunte della Director's Cut si mostrano principalmente con immagini del nuovo poligono di tiro e dei circuiti Fragile.



Il trailer realizzato da Kojima non manca infine di rammentare al pubblico lo straordinario cast di attori reclutati per la produzione. Nel ruolo del protagonista Sam Porter Bridges troviamo infatti Norman Reedus, mentre l'acclamato Mads Mikkelsen veste i panni del misterioso Cliff. Spazio poi a Lindsey Wagner, Tommie Earl-Jenkins, Troy Baker e Léa Seydoux, con quest'ultima nei panni di Fragile. Non dimentichiamo poi i registi Guillermo Del Toro e Nicolas Winding Refn, che si sono messi in gioco per interpretare rispettivamente i ruoli di Deadman e Heartman.



In attesa dell'esordio di Death Stranding: Director's Cut, Norman Reedus ha scatenato un piccolo terremoto mediatico, lasciando intendere l'avvenuto avvio di trattative tra Sony e Kojima Productions per Death Stranding 2.