Death Stranding Director's Cut: il trailer di lancio realizzato da Kojima citerà Guerrilla

Dopo aver presentato ufficialmente la riedizione di Death Stranding in occasione dell'E3 2021, il team di Kojima Productions ha rapidamente annunciato la data di lancio e persino la data di avvio del preload di Death Stranding: Director's Plus.

Desideroso di rispettare la tradizione avviata con il debutto dell'epopea di Sam Porter Bridges su PlayStation 4, Hideo Kojima ha in seguito deciso di chiedere alla community se desiderasse vedere in azione un trailer di lancio editato dallo stesso autore. Il sondaggio, condotto su Twitter, ha prevedibilmente offerto un esito favorevole, con il padre della Metal Gear Saga che si è di conseguenza messo all'opera.

Ebbene, sembra che il traguardo sia già molto vicino, almeno a giudicare da un recente messaggio condiviso dall'account Twitter ufficiale di Kojima. Disponibile direttamente in calce a questa news, il cinguettio riporta infatti uno scatto che immortala il monitor del Game Director. Su quest'ultimo, in bella mostra, troviamo una schermata dedicata al Decima Engine, motore grafico che anima il mondo di Death Stranding. Immancabile inoltre un riferimento al supporto offerto dal team di Guerrilla Games: ricordiamo infatti che l'engine è stato creato dalla software house Sony, che lo ha utilizzato per la prima volta con Horizon: Zero Dawn. Tale istantanea andrà con tutta probabilità a trovare spazio proprio nel trailer di lancio di Death Stranding: Director's Cut.

Con l'aggiunta di molti contenuti inediti per la Death Stranding: Director's Cut, sono molti gli appassionati che attendono il prossimo 24 settembre 2021, per (re)immergersi nel mondo di Sam Porter Bridges, questa volta su PlayStation 5.