Death Stranding Director's Cut: l'upgrade vale la pena? La risposta di Digital Foundry

Mancano solo poche ore al debutto di Death Stranding Director's Cut su PlayStation 5 e sono in molti a chiedersi se l'upgrade dalla versione standard valga la pena per poter usufruire delle migliorie tecniche e di tutti i nuovi contenuti. A chiarire ogni dubbio è arrivato il test di Digital Foundry, che spiega tutte le differenze tra PS4 e PS5.

Stando alle prove effettuate da Digital Foundry, entrambe le modalità grafiche della Director's Cut hanno pregi e difetti. Nel caso della modalità Qualità si raggiungono spesso e volentieri i 60 fps alla risoluzione 4K, sebbene la fluidità non sia costante e vengano segnalati diversi cali a 50 o 40 fotogrammi al secondo. La modalità Prestazioni propone un livello di dettaglio inferiore a causa della risoluzione 1800p, ma in questo caso il framerate riesce a tenere senza particolari problemi i 60fps e rappresenta quindi il modo migliore per avere un'esperienza fluida. Per quello che riguarda la risoluzione, pare che in entrambi i casi il team di sviluppo abbia utilizzato una tecnica diversa dal checkerboard rendering basata sulla ricostruzione dell'immagine e che è sconosciuta a Digital Foundry. Parlando invece del livello di dettaglio, questo è di molto superiore a quanto visto su PS4 Pro ma in entrambe le modalità grafiche si ha un dettaglio identico etra le due cambia quindi esclusivamente la risoluzione.

Il gruppo di esperti ha inoltre elogiato Kojima Productions non solo per la cura riposta nello sviluppo di ciascuna edizione del gioco, ma anche per come hanno implementato il DualSense e l'SSD, grazie al quale i tempi di caricamento sono stati ridotti in maniera incredibile.

