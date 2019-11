Death Stranding: disponibile da oggi l'aggiornamento 1.05

Death Stranding è uscito da pochi giorni ma sta facendo parlare di sé praticamente dal giorno del suo annuncio. Finalmente però, dopo anni di trailer criptici, rumor, speculazioni e quant'altro, l'attesa che sembrava non terminare mai, è finalmente finita con la pubblicazione del gioco.

Gioco che continua ad essere piuttosto controverso, per via dei diversi pareri della stampa specializzata e dei fan, che nonostante Death Stranding abbia ottenuto il Perfect Score su Famitsu, non sono del tutto convinti della bontà del titolo.

Ciò nonostante, Hideo Kojima e il suo team di sviluppo hanno consegnato quella che sembra davvero una ventata d'aria fresca nel mondo dei videogiochi, e stanno continuando a supportarla, facendo uscire già una nuova patch.

L'aggiornamento 1.05 di Death Stranding pesa circa 1Gb, ed ha delle patch note veramente racchiuse in poche parole: "Various performance improvements", ossia diversi miglioramenti delle prestazioni del gioco.

Lo scorso update aveva apportato varie migliorie al gioco, alle funzionalità online, al bilanciamento della difficoltà, eccetera. Sicuramente anche l'aggiornamento 1.05 fa più cose di quante ne siano state descritte, ma al momento le informazioni che abbiamo sono quelle ufficiali, per quanto striminzite.

Avete già scaricato la nuova patch?