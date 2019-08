Death Stranding: disponibile la visuale in prima persona, dettagli su genere e personaggi

Tramite Twitter, Hideo Kojima offre ora alcune ulteriori considerazioni. Si parte innanzitutto da una precisazione su quello che sarà il genere di appartenenza di Death Stranding. In passato, l'autore lo aveva già descritto come uno " Strand Game ", ma ora ritorna sull'argomento per ribadire la sua visione: "Death Stranding è diverso da un gioco stealth. Puoi godere di una Visuale in Prima Persona , ma non è un FPS. È un genere completamente nuovo che adatta il concetto di 'strand' e che noi chiamiamo Action Game, Strand Game (Social Strand System) ". In un Tweet immediatamente successivo Kojima riconosce che la denominazione di un "nuovo genere" non dovrebbe spettare al suo creatore, ma giungere successivamente, "ma perdonatemi, semplicemente mi piace dargli un nome". Realizzando un parallelo con Metal Gear, ricorda come lui lo avesse definito un "Tactical Espionage Action", poi passato agli annali come "Stealth". Un terzo Tweet ci conferma infine la cornice all'interno della quale agiranno alcuni dei personaggi sino a qui approfonditi. L'organizzazione BRIDGES , come intuibile dal nome, è stata creata per "riconnettere la società frammentata". Mama , Heartman e Deadman sono i membri di quest'ultima che supporteranno Sam nel corso del proprio viaggio. Il nostro BB , insieme al protagonista, "intraprende forzatamente un viaggio dall'Est verso l'Ovest". Tutti loro, ci rammenta l'autore, portano sulle spalle il peso di tristi trascorsi.

Since I get this question alot, DEATH STRANDING is different from stealth game. You can enjoy First Person View but not a First Person Shooter game. It's brand new game genre that adapted the concept of strand that we call Action Game, Strand Game (Social Strand System). pic.twitter.com/W1oWfvO7B5 — HIDEO_KOJIMA (@HIDEO_KOJIMA_EN) August 27, 2019

I knew that the name of new genre shouldn't be made from the creator but it should come with it later on, but forgive me I just like to name it. It's like I named Tactical Espionage Action for MG before categorizing into Stealth game, I named Social Strand System for DS.👍 pic.twitter.com/8TBqBc8uN6 — HIDEO_KOJIMA (@HIDEO_KOJIMA_EN) August 27, 2019