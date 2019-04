Death Stranding è diverso da tutto il resto, parola del musicista Ian Cook

Ian Cook, tastierista del gruppo scozzese Chvrches, è stato recentemente intervistato dal sito Consolevania e in questa occasione ha parlato della sua esperienza negli studi di Kojima Productions, attualmente al lavoro su Death Stranding.

Sul nuovo gioco di Hideo Kojima, Cook si esprime in questi termini "E' qualcosa di assolutamente diverso rispetto a quanto abbia mai visto nel mondo dei videogiochi" opinione condivisa anche dall'attore Norman Reedus.

"Ero a Tokyo con la mia band e siamo riusciti a visitare lo studio di Hideo Kojma. Lui è stato molto simpatico e ci ha mostrato alcune sequenze di Death Stranding, inoltre è venuto al nostro concerto e dopo siamo andati a mangiare insieme. Visitare gli studi di Kojima Productions è stata una bella esperienza, non so dirvi esattamente come funzionerà il gioco ma posso dirvi che non è mai esistito nulla di simile fino ad oggi!"

Recentemente Hideo Kojima ha dichiarato che Death Stranding è in un momento chiave dello sviluppo, dichiarazione che farebbe pensare ad un punto di svolta nella produzione, attualmente però il gioco è ancora privo di una data di lancio, secondo varie fonti il titolo arriverà nel 2020 non solo su PS4 e PS4 PRO ma anche su PlayStation 5...