Death Stranding è divertente? Rispondiamo a questa domanda in un video

"Ma Death Stranding è davvero divertente?": rispondiamo insieme alla domanda che accompagna ogni discussione sulla nuova opera di Hideo Kojima, ora disponibile su PS4 e PS4 PRO.

Per offrire una risposta a quest'interrogativo, il team di Everyeye vi propone un video interamente dedicato alla tematica. Partendo da una riflessione volta a soffermarsi su cosa si possa intendere, nel contesto videoludico, con l'attributo "divertente", filmato si propone di approfondire ed illustrare alcuni degli aspetti che vanno a costituire il cuore della produzione assemblata dagli sviluppatori di Kojima Productions. Tra elementi gestionali, componenti stealth ed action e comparto narrativo, qual è l'esperienza offerta da Death Stranding? Per approfondire l'argomento, vi invitiamo a visionare il nostro speciale video dedicato, caratterizzato da una durata di circa dieci minuti. Potete trovarlo, come da tradizione, direttamente in apertura a questa news: vi auguriamo dunque una buona visione!



Ai lettori che desiderano approfondire ulteriormente la natura dell'ultima fatica di Hideo Kojima, ricordiamo che sulle pagine di Everyeye è ovviamente disponibile la nostra recensione di Death Stranding, a cura di Alessandro Bruni. Per coloro che si apprestano ad intraprendere la propria avventura nei panni di Sam Porter Bridges, segnaliamo inoltre un approfondimento dedicato a concetti e termini chiave di Death Stranding.