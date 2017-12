Death Stranding: dopo il trailer, Hideo Kojima ha pubblicato anche un nuovo poster

è stato senza dubbio uno dei protagonisti della serata deigrazie alla proiezione di un nuovo ed enigmatico

In molti non si sono ancora ripresi, ma Hideo Kojima è subito tornato alla carica su Twitter mostrando una nuovo poster ufficiale del gioco (in due varianti), che potete ammirare in calce alla notizia. Sono raffigurati il personaggio interpretato da Norman Reedus (anche lui presente durante l'evento della scorsa notte) e alcuni degli elementi intravisti durante il filmato, come la particolare strumentazione e il bambino all'interno della capsula.

Death Stranding è decisamente affascinante, ma continua ad essere avvolto da un certo alone di mistero, che non fa altro che alimentare ulteriormente la curiosità dei fan. Cosa ne pensate?