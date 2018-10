Death Stranding: il doppiatore di Kaz Miller di Metal Gear Solid farà parte del cast?

Nei giorni scorsi, Hideo Kojima ha rivelato che ci sono ancora diversi personaggi di Death Stranding da presentare. A giudicare da un misterioso tweet, uno di questi potrebbe essere doppiato da Robin Atkin Downes, famoso per aver prestato la voce a uno dei personaggi più famosi della saga di Metal Gear Solid, Kazuhira Miller.

Abbiamo allegato il messaggio in questione in calce a questa notizia. Downes ha risposto ad un tweet di Kojima - nel quale vengono presentati i personaggi del gioco disegnati da Yoji Shinkawa - citando le parole di Master Miller: "Cosa significa tutto ciò? Se il Boss ha un piano, quale potrebbe essere?".

Un messaggio che da solo è bastato per far volare alta la fantasia dei fan. Downes farà davvero parte del cast del gioco? L'ipotesi non appare per nulla avventata, dal momento che Hideo Kojima si è spesso avvalso della collaborazione di persone fidate per i suoi progetti. Nel cast di Death Stranding, ad esempio, ci sarà Akio Otsuka, doppiatore storico di Solid Snake.

Per avere la certezza assoluta, in ogni caso, non possiamo far altro che attendere un annuncio ufficiale da parte del designer giapponese. Nei giorni scorsi si è parlato (ancora una volta) anche della possibile collaborazione di Stefanie Joosten, che ha prestato voce e fattezze a Quiet di Metal Gear Solid V: The Phantom Pain.

Ricordiamo che Death Stranding è in sviluppo esclusivamente per PlayStation 4. L'obiettivo del team di sviluppo è quello di pubblicarlo nel 2019, ma la data precisa non è ancora stata rivelata. Tra gli ultimi personaggi presentati, figura anche l'uomo con la maschera dorata.