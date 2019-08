Death Stranding: c'è il tocco di Kojima anche sulle tazze ufficiali

Come ormai ben saprete, Hideo Kojima è volato a Colonia per mostrare il suo attesissimo Death Stranding in occasione della cerimonia d'apertura della GamesCom 2019. Durante la sua permanenza alla fiera, il celebre game designer sembra aver portato anche qualche simpatico gadget dedicato all'esclusiva PlayStation 4.

Com'è possibile vedere nel filmato in calce alla notizia, parliamo di un set di tazze molto particolare e che, all'apparenza, si limitano a mostrare i loghi di Death Stranding e di Kojima Productions in bianco su sfondo nero. Immettendo del liquido caldo nelle tazze, però, queste si "trasformano" e al posto del monotono sfondo nero appaiono la spiaggia del primissimo trailer e le impronte nere che ci hanno fatto impazzire nelle ore precedenti al reveal della data d'uscita.

Purtroppo non sappiamo se si tratta di merchandise che potrà essere acquistato dagli appassionati o di un gadget ufficiale che viene regalato ai fortunati presenti in fiera, i quali hanno avuto l'onore anche di osservare in prima persona l'interessantissimo trailer Briefing di Death Stranding, il quale svela alcuni importanti dettagli sulla trama e sul personaggio di Sam.

In attesa di scoprire nuovi dettagli sul gioco, vi ricordiamo che la sua uscita è prevista per il prossimo 8 novembre 2019 in esclusiva su PlayStation 4.