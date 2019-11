Death Stranding: l'easter egg 'dedicato' a Famitsu scatena la polemica sul Perfect Score

Come riportato da Kotaku, diversi utenti hanno deciso di protestare per il Perfect Score assegnato a Death Stranding dagli autori di Famitsu. L'oggetto del contendere, questa volta, non è il voto in sé ma, piuttosto, la scoperta di un easter egg con Hirokazu Hamamura, l'ex caporedattore della testata nipponica.

Hamamura è uno dei più affermati giornalisti videoludici e addetti al settore giapponesi e ricopre attualmente l'incarico di presidente di Enterbrain, la società editrice di Famitsu. Il Perfect Score di Famitsu a Death Stranding ha perciò spinto molti utenti a chiedersi se il giudizio dei redattori del portale giapponese non sia stato in qualche modo "influenzato" dalla partecipazione del proprio editore al progetto di Hideo Kojima.

La polemica, per il momento, starebbe coinvolgendo soprattutto i social del Sol Levante e la stessa community di Famitsu, con commenti tra il polemico e il caustico di chi, giustamente o meno, ritiene che la sola presenza dell'easter egg su Hamamura in Death Stranding mal si concili con l'etica professionale di una testata che decide di recensire il medesimo gioco con il punteggio più elevato.

Il voto di 40/40 di Famitsu, in effetti, è un giudizio estremamente raro e, nel caso specifico di Death Stranding, destinato ad attrarre le critiche di una fetta degli utenti in funzione dei voti altalenanti comminati da altri siti e magazine videoludici, soprattutto negli Stati Uniti. Cosa ne pensate di queste polemiche? Ritenete anche voi che la partecipazione di Hamamura in Death Stranding sia stata inopportuna alla luce del Perfect Score di Famitsu? A proposito di easter egg di DS, su queste pagine trovate degli approfondimenti sull'insolita reazione del Bridge Baby a Guillermo del Toro e sul Cappuccio da Lontra di Conan O'Brien.