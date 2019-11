Death Stranding Easter Egg: tutti i personaggi famosi e dove trovarli

Lo stellare cast di Death Stranding include attori del calibro Norman Reedus e Mads Mikkelsen, ma non si tratta delle uniche celebrità presenti nel nuovo gioco di Hideo Kojima. È infatti possibile imbattersi in diversi personaggi famosi come Conan O'Brien e Sam Lake: vediamo dove trovarli tutti.

Di seguito elenchiamo tutti i personaggi famosi presenti nel mondo di Death Stranding, spiegandovi dove trovarli. I primi due sono posizionati nella regione orientale, mentre tutti gli altri nella regione centrale. Li incontrerete sotto forma di ologrammi, all'interno delle varie stazioni per le spedizioni.

Geoff Keighley (Fan di Ludens)

Geoff Keighley è il famoso organizzatore (e presentatore) dei The Game Awards, nonché fan in persona di Hideo Kojima. Potrete trovarlo a est del centro di distribuzione situato a ovest della capitale Knot City.

Daichi Miura (Musicista)

Daichi Miura è un cantante/cantautore molto famoso in Giappone. Tenete d'occhio le missioni del musicista e lo rintraccerete direttamente a sud-ovest del centro di distribuzione situato a ovest di Knot City. Aumentando il livello di connessione otterrete in ricompensa un'armonica da suonare per tranquillizzare il Bridge Baby.

Hermen Hulst (Artigiano)

Hermen Hulst è l'ex boss di Guerrilla Games, da cui Kojima Productions ha preso in prestito il Decima Engine usato in precedenza per Horizon: Zero Dawn. Ricordiamo che Hulst è stato nominato da poco responsabile dei Sony Worldwide Studios. Potete incontrarlo durante l'episodio 3 in un rifugio a sud-ovest di Lake Knot City.

Edgar Wright (Thomas Southerland)

Il famoso regista dietro Shaun of the Dead, Hot Fuzz e Baby Driver appare in Death Stranding come un personaggio non giocante chiamato Thomas Southerland. È responsabile del centro di distribuzione a sud di Lake Knot City: potete trovarlo lì.

Jordan Vogt-Roberts (Regista)

Un altro regista, ma che in questa caso interpreta a sua volta un vero e proprio regista nel mondo di Death Stranding. Vogt-Roberts deve gran parte del suo successo al film Kong: Skull Island, senza contare che sta dirigendo anche il film di Metal Gear Solid. Lo trovate a sud-est del centro di distribuzione situato a sud di Lake Knot City.

Hirokazu Hamamura (Collezionista)

Hirokazu Hamamura è l'ex caporedattore di Famitsu che ora gestisce l'editore Enterbrain, società dietro numerosi siti web e riviste giapponesi. In Death Stranding interpreta un collezionista di console retrò, e potete incontrarlo a sud del centro di distribuzione situato a sud di Lake Knot City, in un burrone. Non dimenticatevi di portare una scala con voi.

Conan O'Brien (The Wandering MC)

Vi rimandiamo alla nostra mini-guida che vi spiega dove trovare Conan O'Brien e ottenere il Cappuccio da Lontra.

Errolson Hugh (Alex Weatherstone)

Errolson Hugh è lo stilista dietro il marchio Acronym che ha collaborato anche nell'industria dei videogiochi disegnando il cappotto di Adam Jensen negli ultimi capitoli di Deus Ex. Nel gioco interpreta il personaggio non giocante Alex Weatherstone, e potete incontrarlo alla stazione meteorologica.

Sam Lake (Corriere veterano)

Nel caso avesse bisogno di presentazioni, Sam Lake è il celebre boss di Remedy, nonché game director di Control e volto dell'originale Max Payne. In Death Stranding interpreta un corriere veterano dai capelli brizzolati. Potete incontrarlo durante il Capitolo 3, a nord ovest della fattoria del Timefall.

Tommy Wirkola (Phillip North)

La passione per il cinema di Hideo Kojima è nota a tutti, e all'appello non poteva certo mancare un altro regista. Questa volta parliamo dell'autore norvegese Tommy Wirkola dietro Hansel & Gretel: Witch Hunters. Lo incontrerete al centro di distribuzione a nord di Mountain Knot City.

Manabu Makime (Narratore)

Manabu Makime è romanziere giapponese noto in patria per Purinsesu Toyotomi, un libro piuttosto famoso nella Terra del Sol Levante. Lo potete incontrare a sud del centro di distribuzione.

Junji Ito (Ingegnere)

Junji Ito è un autore di manga famoso per il suo stile orrorifico. Avrebbe dovuto collaborare al progetto Silent Hill dello stesso Hideo Kojima, mai andato in porto a causa della rottura con Konami. Questo personaggio può essere incontrato durante le missioni della storia principale, dunque sarà impossibile da mancare.