Death Stranding eletto Gioco dell'Anno dagli sviluppatori giapponesi su Famitsu

L'anno volge al termine ed è tempo di bilanci: le principali organizzazioni e riviste del settore si stanno riunendo per eleggere i migliori giochi di questo ricchissimo 2019. Nella giornata di ieri, in occasione della pubblicazione del numero natalizio, lo ha fatto anche Famitsu!

Il celebre settimanale nipponico si è avvalso dell'opinione di ben 132 differenti sviluppatori provenienti da tutto il Giappone, che per l'occasione hanno sottoposto le proprie preferenze. Il più votato, che quindi è aggiudicato il premio di Miglior Gioco dell'Anno, è stato Death Stranding di Kojima Productions, uscito lo scorso novembre in esclusiva PlayStation 4 e previsto per PC nel corso della prossima estate. In seconda posizione si è classificato Dragon Quest Walk, gioco in realtà aumentata sulla falsariga di Pokémon GO che non ha ancora varcato i confini giapponesi, e Sekiro Shadows Die Twice. A seguire la classifica completa:

Death Stranding Dragon Quest Walk Sekiro: Shadows Die Twice Fire Emblem: Three Houses Ring Fit Adventure Polkemon Swird & Shield Days Gone Monster Hunter: World Iceborne Dragon Quest Builders 2 Apex Legends The Legend of Zelda: Link’s Awakening Ace Combat 7: Skies Unknown 13 Sentinels: Aegis Rim Judgment Persona 5 Royal Resident Evil 2 Kingdom Hearts III Astral Chain Borderlands 3 Star Wars: Jedi Fallen Order Super Smash Bros. Ultimate Tetris 99 Archer Densetsu Fate/Grand Order Splatoon 2 Final Fantasy XIV: Shadowbringers Samurai Shodown Detroit: Become Human moon GRIS

Cosa ne pensate della classifica? Ai recenti Game Awards 2019 le cose sono andate diversamente, visto che Death Stranding si è dovuto arrendere a Sekiro: Shadows Die Twice, eletto Gioco dell'Anno . Ne approfittiamo per ricordarvi che sulle nostre pagine sono ancora aperte le votazioni per gli Everyeye Awards