Death Stranding esce oggi su PC, prime recensioni positive

Death Stranding è disponibile da oggi su PC, il gioco di Hideo Kojima è stato accolto positivamente dalla stampa internazionale e attualmente può contare su un Metascore pari a 86/100, leggermente superiore rispetto a quello della versione PS4.

Nel momento in cui scriviamo sono 26 le recensioni aggregate, tra i voti positivi troviamo quelli di testate come Game Revolution (100/100), GameWatcher (100/100), Cubed3 (100/100), Areajugones (98/100), Jeuxvideo (95/100), Hobby Consolas (93/100), Windows Central (90/100), WCCFTech (90/100), CGMagazine (90/100), God is a Geek (90/100), ScreenRant (90/100), PCGamer (85/100), PCGamesN (80/100) e Gameblog.fr (80/100), solamente per citarne alcuni.

I voti degli utenti non sono pervenuti, come noto non è possibile infatti lasciare pareri prima dell'uscita ufficiale, inoltre Metacritic ha da poco cambiato le proprie policy riguardo le recensioni del pubblico dopo il fenomeno review bombing di The Last Of Us 2.

Death Stranding è il gioco più venduto su Steam da inizio settimana, i giocatori hanno evidentemente approfittato delle ultime ore per effettuare il preordine e ottenere così i bonus digitali, tra cui oggetti in-game e alcuni item a tema Half-Life.