Death Stranding da esclusiva PlayStation al lancio gratis su Game Pass: Sony chiarisce

Il sorprendente arrivo di Death Stranding gratis su PC Game Pass sta alimentando un acceso dibattito sui social e sui portali videoludici più frequentati dai fan: in molti si chiedono quale sia stato il ruolo di Sony nel processo decisionale che ha portato all'approdo del kolossal sci-fi di Kojima su Game Pass.

Consapevoli della discussione che sta avendo luogo sui social e sui principali siti e forum del settore, i dirigenti del team PlayStation hanno così deciso di offrire un importante chiarimento e illustrare la posizione ufficiale della compagnia giapponese.

In una nota inviata alla redazione di PushSquare, i portavoce del colosso tecnologico nipponico hanno specificato che "tutte le questioni relative alla versione PC di Death Strading sono gestite da Kojima Productions e 505 Games. Sony Interactive Entertainment non ha alcun coinvolgimento in questa iniziativa promozionale".

La risposta data dai rappresentanti di Sony rimarca così la totale estraneità della propria divisione videoludica all'accordo che ha portato all'ingresso di Death Stranding su PC Game Pass. I dubbi della community sui termini negoziali che hanno consentito a 505 Games e Kojima Productions di "slegarsi" da Sony (che, lo ricordiamo, ha finanziato lo sviluppo di Death Stranding ed è proprietaria della relativa IP) per raggiungere questo inatteso accordo con Microsoft, quindi, sono destinati a rimanere tali.

Ad ogni modo, vi ricordiamo che al netto di ulteriori sorprese l'avventura di Sam Bridges si connetterà al catalogo di PC Game Pass a partire da martedì 23 agosto nella versione 'base', e quindi senza le migliorie, aggiunte e ottimizzazioni offerte dalla versione Director's Cut. Per saperne di più sul kolossal sci-fi di Hideo Kojima, vi rimandiamo alla nostra recensione PC di Death Stranding.