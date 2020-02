Death Stranding per mantenersi in forma: fan trasforma tapis-roulant in controller PS4!

Death Stranding è approdato sul mercato videoludico nel corso del novembre 2019, segnando così ufficialmente l'esordio della nuova ed indipendente Kojima Productions.

L'universo creato da Hideo Kojima ha conquistato parte della community videoludica, che ha vestito con passione i panni di Sam Porter Bridges, interpretato dal noto attore Norman Reedus. Ebbene, tra gli utenti che sono rimasti particolarmente stregati dalla formula ludica assemblata dal padre della Metal Gear Saga, possiamo certamente annoverare Allen Pan, ingegnere che ha deciso di sfruttare la passione per Death Stranding per mantenersi in forma.

Come è possibile verificare nel video disponibile in apertura a questa news, il professionista dell'elettronica ha infatti deciso di trasformare il sistema di controllo del gioco, convertendo in controller per PlayStation 4...un tapis-roulant. Il risultato? Camminando e correndo sullo strumento da palestra, l'appassionato guiderà contemporaneamente Sam Porter Bridges lungo le lande dell'universo di Death Stranding. Ovviamente, il Dualshock 4 resta comunque necessario per compiere alcune importanti azioni di gioco, come ad esempio orientare la telecamera in-game.



Recentemente, Kojima Productions ha pubblicato un nuovo aggiornamento di Death Stranding, dedicato alla formula di gameplay legata agli incontri con le CA. In chiusura, ricordiamo che nel corso dell'estate 2020 Death Stranding arriverà su PC: ad ora, non è stata indicata una data di lancio precisa.