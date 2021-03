Death Stranding: l'Extended Edition per PS5 e PS4 è pronta, secondo un insider

Secondo un insider piuttosto noto su ResetEra, la rumoreggiata Extended Edition di Death Stranding sarebbe ormai pronta per essere annunciata e lanciata su PlayStation 4 e PS5.

A condividere quest'indiscrezione è stato ancora una volta Navtra, che si è detto incredibilmente stupito dal mancato annuncio dell'Extended Edition durante il PlayStation State of Play della scorsa settimana. "Chi lo sa? È finita e pronta per essere pubblicata da un bel po', ormai. Sinceramente, mi aspettavo davvero che venisse annunciata [allo State of Play]. La stessa cosa vale per Life is Strange True Colors (il rumoreggiato terzo capitolo della serie di Dontnod, ndr)". Navtra sembra essere davvero sicuro di ciò che afferma, e continua a ribadire che l'annuncio sarebbe dietro l'angolo: "Gli do un mese, forse".

Stando a quanto affermato lo scorso gennaio, la presunta Extended Edition di Death Stranding sarebbe destinata ad offrire nuovi contenuti narrativi (probabilmente a pagamento), oltre ad un aggiornamento grafico indirizzato a PlayStation 5. Come al solito vi consigliamo di prendere questi rumor con le pinze. Navtra, dal canto suo, si è già dimostrato affidabile in passato in materia PlayStation: la scorsa estate, ad esempio, ha svelato in anticipo dell'accordo esclusivo tra Sony e Square Enix per Final Fantasy 16.