Death Stranding è un flop? Hideo Kojima smentisce questa ipotesi

Da tempo si parla di Death Stranding come di un flop commerciale, secondo vari insider il gioco di Kojima Productions non sarebbe riuscito a vendere secondo le aspettative, con Sony che avrebbe stampato milioni di copie rimaste in parte invendute. In realtà non sembra che questo corrisponda al vero, stando alle parole di Hideo Kojima.

Il producer giapponese è stato intervistato dal sito Livedoor News e in questa occasione ha affermato che Death Stranding ha raggiunto il break even commerciale, ovvero ha ripagato i costi di produzione iniziando a generare profitti, cosa non così comune per una nuova IP sul mercato da appena sei mesi.

Death Stranding non è un flop dunque, ha ripagato l'investimento e sta generando denaro, inoltre le vendite sono destinate ad aumentare con il prossimo arrivo della versione PC a luglio. Durante l'intervista Kojima ha poi ammesso che un suo recente videogioco è stato cancellato dal publisher (non specificando quale, però), nonostante questo però Hideo è già al lavoro su un nuovo progetto ancora avvolto nel mistero.

C'è spazio anche per una domanda su Metal Gear e P.T./Silent Hills per PS5: questi due brand sono stati acquisiti da Sony? Kojima ammette candidamente di non saperne assolutamente nulla e in ogni caso di non essere coinvolto in progetti legati a questi franchise.