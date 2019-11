Death Stranding e fotografia in-game: ecco i migliori scatti selezionati da Sony!

Death Stranding è disponibile su PlayStation 4 e PlayStation 4 Pro da circa due settimane, durante le quali i Sam attivi nelle più diverse parti del mondo hanno intrapreso il proprio viaggio per ricostruire gli Stati Uniti d'America.

Per celebrare il lancio del gioco, Sony ha scelto di rendere la produzione di Kojima Productions protagonista di Share of the Week, contest tematico di fotografia in-game. Organizzato con cadenza periodica, quest'ultimo sfida gli utenti PlayStation 4 a cercare di immortalare uno scatto particolarmente spettacolare, che possa rappresentare un titolo od un tema particolari. Molti Sam Porter Brigdes hanno dunque scelto di cimentarsi nel tentativo, proponendo una propria istantanea del mondo di Death Stranding.



Nel complesso, sono stati selezioni sei scatti, pubblicati da Sony su PlayStation Blog. Alcuni giocatori hanno scelto di concentrarsi sugli scenari naturali offerti dall'universo di gioco, mentre altri hanno preferito concentrarsi sul protagonista. Possiamo infatti osservare Sam mentre è intento ad interagire con BB o mentre affronta i pericolosi MULI. Un utente, ha invece immortalato un simpatico easter egg dedicato ad Horizon: Zero Dawn. Potete trovare le immagini vincitrici direttamente in calce a questa news. Ben presto ne giungeranno di nuove: il nuovo Share of the Week sarà infatti dedicato ai panorami di Death Stranding.



Per gli avventurieri che hanno già completato il proprio viaggio, segnaliamo che sulle pagine di Everyeye è disponibile uno speciale dedicato al finale di Death Stranding.