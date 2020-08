Death Stranding: il fotografo Pete Rowbottom s'ispira al gioco per fare foto nella realtà

Per illustrare gli evocativi paesaggi di Death Stranding, Kojima Productions ha invitato Pete Rowbottom, vincitore del concorso “Landscape Photographer of the Year 2018” e appassionato giocatore, a intraprendere un viaggio alla scoperta della Modalità Foto prima di andare alla ricerca di simili scene di paesaggio da immortalare nella vita reale.

Kojima Productions ha creato un breve documentario che segue Pete nel suo viaggio all'esplorazione dei paesaggi del gioco e mostra come il fotografo sperimenti l'ampia gamma di funzioni della modalità foto, fornendo suggerimenti ai giocatori per migliorare i propri scatti dei paesaggio in-game. Pete spiega anche in base a quali criteri abbia poi selezionato una serie di panorami reali per le sue foto, indicando nel dettaglio come e perché quelli scelti rispecchino al meglio le ambientazioni trovate in Death Stranding.

Potete guardare il video, sottotitolato in lingua italiana e lungo circa 7 minuti, in apertura di notizia. In calce trovate invece uno scatto in-game, quelli del viaggio di Rowbottom e le sue foto nella vita reale. Death Stranding, ricordiamo, è disponibile all'acquisto su PlayStation 4 e PC.