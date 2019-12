Death Stranding ai Game Awards: vincitore nella sezione Game Direction

Dal palco dei The Game Awards 2019, attualmente in corso di svolgimento, è stata annunciato il gioco scelto come vincitore nella categoria tecnica Best Game Direction.

A contendersi il prestigioso titolo, erano state selezionate cinque produzioni, acclamate da pubblico e critica. La sfida ha visto dunque fronteggiarsi i seguenti titoli videoludici:

Control, sviluppato da Remedy;

Death Stranding, sviluppato da Kojima Productions;

Resident Evil 2, remake realizzato in casa Capcom;

Sekiro: Shadows Die Twice, sviluppato dal team di From Software;

Outer Wilds, di Mobius Digital;

Ad aggiudicarsi la statuetta per la migliore game direction è stato infine Death Stranding, opera di esordio dell'indipendente Kojima Productions! Questa vittoria si aggiunge a quelle già ottenute nelle categorie miglior colonna sonora e miglior performance.