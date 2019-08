Death Stranding: Hideo Kojima mostra il gameplay alla Gamescom!

Dopo averci presentato in trailer dedicati i personaggi di Mama e Deadman, Hideo Kojima non si accontenta e presenta al pubblico il primo scampolo di gameplay di Death Stranding.

Dal palco dell'Opening Night Live alla Gamescom è infatti stata trasmessa una prima di sequenza di gameplay del gioco di Kojima Productions. Il protagonista assoluto della clip e il personaggio di Sam Porter Bridges, interpretato da Norman Reedus.



Il filmato esordisce con il protagonista che si muove in un'area selvaggia, per poi dirigerci verso una sorta di "stazione di consegna", dove, dopo aver consegnato un carico, vediamo apparire un ologramma che si rivolge a Sam: le sembianze di quest'ultimo sono ispirate proprio al conduttore dello show, Geoff Keighley! In seguito, l'azione si sposta nuovamente all'esterno, dove possiamo vedere il personaggio interagire direttamente con il misterioso bambino BB.



Hideo Kojima ha infine annunciato che presto avremo nuovi dettagli sul gameplay e secondo video di gioco verrà mostrato a settembre durante il Tokyo Game Show 2019, nelle prossime ore ne sapremo quindi certamente di più sulle meccaniche della nuova opera del papà di Metal Gear Solid.