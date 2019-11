Death Stranding Gameplay: le prime sette ore di gioco nel nostro video

Il day one di un nuovo gioco di Hideo Kojima sarà sempre qualcosa che tutto il mondo videoludico aspetterà con una curiosità incredibile. Sul nostro sito abbiamo dedicato ampia copertura all'attesissimo Death Stranding, tenendovi informati su news, rumor, trailer e quant'altro.

Ma adesso si fa sul serio: adesso è l'ora di giocarlo. È il momento che le ipotesi, le congetture e il "tifo" lascino il posto al gameplay e all'azione vera e propria, insomma è l'ora di divertirci pad alla mano. Noi lo stiamo facendo già da un po' di tempo, e vi abbiamo già proposto la nostra recensione di Death Stranding, alla quale vi rimandiamo per saperne di più sul gioco.

Ma se ancora non vi bastasse, se ancora non foste del tutto convinti sul comprare o meno l'ultima fatica di Hideo Kojima, o se semplicemente state ancora aspettando che il corriere bussi alla porta per consegnarvi l'ambitissimo blu ray, abbiamo quello che fa per voi per ingannare l'attesa.

Ben sette ore di gameplay, che potete trovare nel nostro nuovo video sul nostro canale Everyeye On Demand. E se sette ore non sono sufficienti per alleviarvi l'attesa o se farvi fare la vostra idea del gioco, forse potete alleggerire un po' la tensione guardando anche questo esilarante nuovo video su Death Stranding, in cui tutti sono Hideo Kojima.

Nel frattempo, trovate il nostro video in cima alla news, ma non dimenticate di iscrivervi al nostro canale YouTube.