I personaggi di Death Stranding si presentano: trailer per Mama e Deadman!

Dopo il rincorrersi di diverse voci di corridoio, Geoff Keighley e Kojima Productions avevano confermato, ad inizio agosto, la presenza di Death Stranding allo show di apertura della Gamescom.

Nei giorni immediatamente antecedenti all'apertura dei battenti della Fiera di Colonia, Hideo Kojima, per mezzo del suo sempre attivissimo account Twitter ufficiale, non ha mancato di stuzzicare la curiosità degli appassionati, pubblicando frequentemente nuove immagini di Death Stranding. Queste ultime hanno avuto come assoluto protagonista Sam Porter Bridges, con il personaggio intento ad attraversare diverse ambientazioni, tra le quali una suggestiva distesa innevata.

Ebbene, giunta infine la serata di lunedì 19 agosto, l'Opening Night Live ha mantenuto la promessa, accogliendo sul palco Hideo Kojima e ulteriori informazioni su Death Stranding. Il gioco è infatti tornato a mostrarsi in azione con un nuovo trailer, che potete visionare direttamente in apertura a questa news. Protagonista del nuovo video, è il personaggio di Mama, che si è mostrato in un trailer dedicato: potete visionarlo in apertura alla news! Un altro filmato ci ha invece presentato il personaggio di Deadman, interpretato da Del Toro: trovate quest'ultimo in calce alla news.

In chiusura, vi ricordiamo che la pubblicazione di Death Stranding è ormai piuttosto vicina: la prima creazione di Kojima Productions esordirà su Playstation 4 il prossimo 8 novembre.