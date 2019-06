Death Stranding: Gamestop apre i preordini per la Collector's Edition

I rumor che hanno accompagnato il nuovo gameplay 4K di Death Stranding trovano conferma con l'avvenuta apertura dei preordini della Collector's Edition su GameStop.

In base a quanto illustrato dalla nota catena di distribuzione videoludica, la Collector's Edition di Death Stranding può essere prenotata al prezzo di 199,98 euro e dovrebbe essere disponibile al lancio del titolo, previsto per l'8 novembre in esclusiva su PlayStation 4.

L'edizione per collezionisti del prossimo kolossal di Hideo Kojima proporrà la Steelbook all'interno della valigetta BRIDGES ispirata a quella utilizzata nel gioco dal protagonista Sam interpretato dall'attore Norman Reedus. Sempre all'interno della Collector's Edition di Death Stranding ci sarà poi il BB Pod e il Portachiavi di Ludens, la mascotte di Kojima Productions.

Quanto ai bonus digitali, sono previsti l'album digitale della Colonna Sonora, un video esclusivo del dietro le quinte, 10 immagini dei personaggi da utilizzare come avatar per il proprio account PSN e 4 oggetti ingame. Questi oggetti dovrebbero essere i medesimi della Deluxe Edition, ossia le versioni speciali Gold degli occhiali da sole, dell'esoscheletro per aumentare la potenza di Sam, dell'armatura per offrire maggiore protezione al protagonista nelle cadute e l'esoscheletro per aumentare l'equilibrio sui terreni sconnessi.



Sempre dalle pagine di GameStop, a partire da oggi è possibile effettuare il preordine della Limited Edition di Death Stranding al prezzo di 84,98 euro: al suo interno, troviamo il gioco in una steelbook esclusiva, l'album digitale della colonna sonora, il video dietro le quinte e l'oggetto aggiuntivo degli occhiali da sole "Ludens Mask" in versione speciale Gold.

Ricordiamo infine a chi ci segue che questa notizia non è un contenuto sponsorizzato. Le informazioni riportate in questo articolo evidenziano un'offerta che riteniamo interessante per i nostri lettori. Tutti i contenuti che trovate su queste pagine e che saranno sponsorizzati sotto forma di notizia sono indicati da un apposito banner all'inizio della notizia con la dicitura "contenuto sponsorizzato".