Death Stranding: GeForce Now porta l'esclusiva PlayStation su Xbox? Sembra proprio di no

L'arrivo del famoso servizio in streaming NVIDIA GeForce Now sul browser di Microsoft Edge ha aperto ai giocatori di Xbox la possibilità di giocare a centinaia di titoli per PC provenienti dai vari store. Tra questi c'è anche Death Stranding, la celebre IP di Sony. Ma è davvero possibile giocarlo su Xbox Series X/S?

Microsoft Edge è infatti il browser preinstallato in tutte le console della famiglia Xbox. L'arrivo di NVIDIA GeForce Now direttamente su browser Edge apre quindi la porta a nuove possibilità per tutti i giocatori delle console targate Redmond. Come è noto, GeForce Now permette di giocare in streaming ad un nutrito catalogo di titoli provenienti direttamente dagli store per PC più famosi come Steam ed Epic Games Store e tra questi spicca sicuramente uno dei giochi che ha caratterizzato la precedente generazione: Death Stranding, la celebre IP di Sony uscita anche su PC grazie alla distribuzione di 505 Games. In linea teorica quindi dovrebbe essere possibile giocare ad una delle migliori esclusive per PlayStation anche da Xbox Series X/S e dalle altre console di Microsoft.

Come ha notato il giornalista americano Tom Warren però, le cose non sembrano stare esattamente così. Se infatti si prova a cercare Death Stranding su NVIDIA GeForce Now dal browser di Xbox, il gioco firmato da Kojima non compare. Al momento non è chiaro se il blocco sia temporaneo o se dietro a questo ci sia lo zampino di Sony. Voi che ne pensate di questa vicenda? Avete provato direttamente? Fatecelo sapere.