Death Stranding giocabile su Xbox via browser con GeForce Now: ecco come funziona

Il browser Microsoft Edge è disponibile in fase di test (solo per tester del gruppo gruppo Alpha Skip-Ahead) su Xbox One e Xbox Series X/S e fino a qui nulla di strano, la bella notizia è che tramite il browser permette di accedere ai giochi di Google Stadia e non solo, anche ai titoli in vendita su Steam e disponibili su GeForce Now.

Tra i giochi compatibili troviamo Death Stranding, Cyberpunk 2077 e Shadow of the Tomb Raider solamente per citarne alcuni, inoltre GeForce Now supporta anche Epic Games Store, dunque ai titoli già elencati si aggiungono anche Fortnite, Hitman 3 e Rogue Company per citarne alcuni.

Death Stranding è sicuramente una grande attrattiva ed è attualmente l'unico gioco PlayStation Studios che può essere avviato su Xbox tramite browser mentre giochi come Horizon Zero Dawn e Detroit Become Human non supportano lo streaming.

C'è da dire che al momento, trattandosi di un software in Alpha, il browser non è particolarmente stabile, inoltre il mouse non è supportato e spesso si assiste a crash improvvisi o disconnessioni casuali del controller. Niente di grave considerando come detto che Edge per Xbox è ancora in fase di test. Un piccolo passo verso un futuro che potrebbe aprire numerosi scenari interessanti.