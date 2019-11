Death Stranding giocato in diretta su Twitch il 7 novembre dalle 12:00

Nel tentativo di rendervi l'attesa per il lancio di Death Stranding più piacevole, la redazione di Everyeye ha ben pensato di offrirvi una diretta davvero speciale...

A partire dalle ore 12:00 di domani 7 novembre, giocheremo in diretta all'ultimo lavoro di Hideo Kojima, a cominciare dalle fasi iniziali dell'avventura. Vi consigliamo di idratarvi per bene e di mangiare a sufficienza, poiché andremo avanti a oltranza! La trasmissione, ovviamente, andrà in onda sul canale Twitch di Everyeye, al quale siete tutti caldamente invitati ad iscrivervi, un requisito indispensabile per poter interagire con gli altri membri della community. Cliccando sul simbolo a forma di campanella, inoltre, ricevere una notifica sui vostri dispositivi poco prima dell'inizio, così non rischierete di mancare all'appuntamento.

Per prepararvi adeguatamente alla live, vi consigliamo di leggere la magistrale recensione di Death Stranding curata dal nostro Alessandro Bruni, che ha trascorso un bel po' di tempo nei panni di Sam Porter Bridges prima di emettere il suo verdetto. Intanto, la redazione di Digital Foundry ha analizzato il comparto tecnico e ha provato a immaginare come potrebbe essere Death Stranding su PC e PS5.