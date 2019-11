Death Stranding è il gioco del 2019 con il maggior numero di Perfect Score

Basandosi sui voti aggregati da Metacritic e OpenCritic, ad oggi Death Stranding è il gioco con il maggior numero di Perfect Score nel 2019, a testimonianza di come la nuova opera di Hideo Kojima sia stata accolta positivamente dalla maggior parte della stampa internazionale.

Tra i 14 Perfect Score (10/10 o 100/100) ricevuti spiccano quelli di DailyStar, Game Revolution, Game Planet, EGM, Gaming Age, Trusted Reviews, Push Square, Gaming Trend, We Got This Covered, ScreenRant e The Sixth Axis. Il Metascore su Metacritic è pari a 85/100, valore destinato a cambiare con l'arrivo di altre recensioni con l'approssimarsi del lancio del gioco, previsto per venerdì 8 novembre su PlayStation 4 e PS4 PRO.

Nella giornata di giovedì 7 novembre è invece previsto uno show di Death Stranding con Hideo Kojima e Geoff Keighley, un vero e proprio evento di lancio in programma alle 16:00 (ora italiana) per introdurre la community al nuovo gioco del producer giapponese. Nelle scorse ore la BBC ha pubblicato un video che riassume lo sviluppo di Death Stranding con particolare focus sulle fasi finali della lavorazione, un documentario che mostra nel dettaglio il processo creativo di una delle più grandi menti dell'industria dei videogiochi, capace di assumersi grandi rischi pur di realizzare le sue idee.