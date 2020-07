Death Stranding è il gioco più venduto su Steam... e non è ancora uscito

Death Stranding è attualmente il videogioco più venduto su Steam, un dato interessante se pensiamo che il porting del gioco di Hideo Kojima non è ancora uscita, il lancio è infatti previsto per martedì 14 luglio.

Il gioco superà così F1 2020 e Sea of Thieves di Rare, ora rispettivamente al secondo e terzo posto della classifica dei più venduti su Steam.

"Dal leggendario autore Hideo Kojima, ecco la nuovissima esperienza di gioco che sfida ogni definizione di genere. Sam Bridges deve affrontare un mondo completamente trasformato dal Death Stranding. Trasportando i frammenti disconnessi del nostro futuro, deve partire per un viaggio per ricostruire, passo dopo passo, il mondo andato in frantumi. Con la partecipazione di Norman Reedus, Mads Mikkelsen, Léa Seydoux e Lindsay Wagner. Le funzionalità aggiuntive per PC comprendono Frame Rate elevato, Modalità Foto e supporto Monitor Ultra Wide. Include anche contenuti della serie Half-Life di Valve Corporation."

Un risultato che testimonia l'alto livello di attesa per questo porting, in arrivo pochi mesi dopo il lancio su PS4 avvenuto lo scorso 8 novembre. Aspettando la della recensione vi rimandiamo alle prime impressioni su Death Stranding per PC con particolare attenzione al comparto tecnico e all'ottimizzazione del Decima Engine per piattaforma Windows.