Death Stranding: grafica dei trailer vs gioco completo a confronto in un video

Mettiamo a confronto la grafica vista nei trailer di Death Stranding con quella della versione finale del gioco, disponibile dall'8 novembre su PlayStation 4 e dall'estate 2020 su PC.

Attraverso il filmato comparativo che vi proponiamo in calce a questa notizia e sulle pagine del nostro canale YouTube di Everyeye.it, proviamo perciò a raffrontare la grafica della versione finale di Death Stranding con quella ammirata nei diversi video confezionati da Kojima per mostrarci l'universo post-apocalittico esplorabile dagli utenti nei panni di Sam Bridges, l'eroe interpretato dall'attore Norman Reedus.

In queste convulse giornate d'attesa per il lancio di Death Stranding, Hideo Kojima ha poi illustrato il concetto di connessione citando Trump e la Brexit per aiutarci a comprendere il "vero messaggio" insito nella sua prossima, ambiziosa avventura sci-fi.

Per un ulteriore approfondimento sul kolossal a tinte oscure di Kojima vi rimandiamo infine alla chiacchierata di Francesco Fossetti con Sabaku incentrata su Death Stranding che potrete seguire sul canale Twitch di Everyeye alle ore 21:30 di questa sera, lunedì 4 novembre. Qualora ve la foste persa, vi ricordiamo inoltre che su queste pagine trovate già la nostra recensione di Death Stranding a firma di Alessandro Bruni.