Death Stranding: gratis 12 suonerie con BB, Mama e Fragile, ecco come scaricarle

Con il cast di Death Stranding 2 a pieno ritmo per le sessioni di motion capture dell'avventura sci-fi in esclusiva PS5, Kojima Productions e 505 Games ci rituffano nell'universo post-apocalittico della serie mettendo a disposizione ben 12 suonerie gratuite sul sito ufficiale di Death Stranding: ecco come scaricarle.

Per poter riscattare le dodici suonerie di Death Stranding in via del tutto gratuita, vi basta aprire il sito ufficiale di Death Stranding, cliccare il pulsante 'Download' (o scorrere fino all'apposita schermata interattiva) e scegliere quali suonerie scaricare nell'elenco proposto da 505 Games e dagli sviluppatori al seguito di Kojima. Eccovi la lista completa:

BB's Theme 01

BB's Theme 02

BB's Theme 03

BB's Theme 04

Bridges

Deadman

Die-Hardman

Fragile

Heartman

Lockne

Mama

Mail

In calce alla notizia trovate anche una clip che descrive i passaggi da compiere per effettuare il download dei dodici 'motivetti' a tema Death Stranding utilizzabili come suonerie o sveglie personalizzate per il proprio tablet o smartphone iOS e Android. Prima di lasciarvi ai commenti, vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye.it potete leggere la nostra recensione di Death Stranding Director's Cut su PC.