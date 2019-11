Death Stranding Guida: come aumentare il carico massimo e migliorare l'equilibrio

L'obiettivo principale di Sam Porter Bridges in Death Stranding è quello di consegnare carichi sempre più importanti per riconnettere tutte le città d'America e dare vita alle UCA. Proseguendo nell'avventura gli oggetti da consegnare inizieranno ad essere molto pesanti e un piccolo aiuto potrebbe fare proprio al caso vostro.

Se state iniziando ad avere qualche problemino con i carichi più pesanti, sappiate infatti che è possibile fare in modo che Sam possa non solo aumentare il carico massimo trasportabile, ma anche migliorare il suo equilibrio e rendere più serene le vostre passeggiate con una torre sulla schiena. Per poter ottenere questi potenziamenti, la prima cosa da fare è raggiungere Lake Knot City in una delle missioni principali. In questa regione al centro della mappa vi verrà affidato un incarico da Die-Hardman, il quale vi chiederà di portare qualcosa ad un Ingegnere, la cui posizione non è così distante da Lake Knot City.

Una volta ricevuto il carico, questo NPC vi ricompenserà con un Esoscheletro Potente di livello 1, un pezzo d'equipaggiamento in grado sia di rendere Sam più stabile che di aumentare il peso massimo trasportabile. Grazie all'esoscheletro riuscirete quindi a muovervi molto più agilmente e a correre anche con un bel po' di oggetti in spalla.

Avete già letto la nostra guida su come cambiare l'acconciatura di Sam in Death Stranding?

Sulle nostre pagine trovate anche una guida ricca di consigli utili per iniziare a giocare a Death Stranding.