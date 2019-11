Death Stranding Guida: come cambiare l'acconciatura di Sam

Siete stanchi di vedere il buon Sam Porter Bridges, protagonista di Death Stranding, con la solita acconciatura? Allora sappiate che esiste un semplice metodo grazie al quale potete cambiarla.

Per tornare quindi ad avere i capelli sciolti come all'inizio dell’avventura dovete innanzitutto recarvi presso una stanza privata in uno dei vari rifugi o centri logistici sparsi per la mappa. Una volta che Sam è seduto sul suo letto, muovete la telecamera alla sua destra, verso il tavolo con sopra le lattine di Monster Energy e interagiteci. A questo punto non dovete bere ma indossare gli occhiali che si trovano sullo stesso tavolo. Così facendo i capelli di Sam resteranno sciolti fino alla prossima visita presso una stanza privata.

Al momento non vi è infatti alcun modo per rendere tale modifica permanente ed è necessario ripetere la procedura ogni volta. Fortunatamente si tratta di un metodo estremamente veloce da mettere in pratica per chi volesse mantenere costantemente in questo modo i capelli del personaggio interpretato da Norman Reedus.

Vi ricordiamo che sulle nostre pagine trovate anche una serie di consigli su come muovere i primi passi nel mondo di Death Stranding, tra i quali non troverete alcuno spoiler.

