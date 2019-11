Death Stranding, Guida: come ottenere le Granate Ematiche Personalizzate

Siete stanchi delle Creature Arenate che ostacolano Sam Porter Bridges tra una consegna e l'altra in Death Stranding e avete paura di rischiare l'anemia con delle tradizionali Granate Ematiche? Nessun problema, poiché oggi vi spiegheremo come procurarsi una versione avanzata di questo oggetto da lancio nelle prime ore di gioco.

Parliamo delle Granate Ematiche personalizzate, che si possono ottenere solo dopo aver raggiunto il Capitolo 3 e completato i primissimi incarichi a Lake Knot City. Fragile e Die-Hardman vi chiederanno infatti di fare visita ad alcuni Prepper della zona come l'Ingegnere, l'Anziano e l'Artigiano. Proprio l'ultimo di questi NPC vi affiderà un incarico obbligatorio per proseguire nella storia, quindi dovrete per forza di cose fargli visita. Una volta conquistata la sua fiducia, dovrete continuare a completare consegne per lui e migliorare il suo legame con Sam. Così facendo non solo vi affiderà una versione più potente ed efficace dello Spara-Bolas (una manna contro i MULI), ma anche delle Granate Ematiche Personalizzate. Questo particolare tipo di arma anti-CA, che consuma una minor quantità di sangue di Sam con il suo utilizzo, non è ricreabile attraverso le stampanti chirali e solo delle mani esperte come quelle dell'Artigiano possono crearla. Se avete quindi bisogno di un po' di granate extra non dovrete far altro che consegnare qualche oggetto all'Artigiano, che vi ricompenserà con una confezione da 5 granate.

Per velocizzare il processo potete sempre sottrarre un veicolo ai MULI, andare in giro a raccogliere tutto il carico smarrito destinato all'Artigiano e consegnarglielo. L'area è infatti perfettamente percorribile da un veicolo del genere, così da rendere ogni spostamento molto veloce.

